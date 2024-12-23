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Колосов Иван Афанасьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Колосов Иван Афанасьев
Пол
муж
Номер записи
839
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
73
Номер в семье/дворе
19
Родственная связь
сын Колосова Афанасия Семенова [13]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 791об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 73
01 | Колосов Ануфрий Федоров: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Колосова Прасковья Максимова: 49 / - | крестьянка - жена Колосова Ануфрия Федорова [1]
03 | Колосов Степан Федоров: 41 / - | крестьянин - брат Колосова Ануфрия Федорова [1]
04 | Колосова Авдотья Алексеева: 47 / 60 | крестьянка - жена Колосова Степана Федорова [3]
05 | Колосов Александр Ануфриев: 29 / 42 | крестьянин - сын Колосова Ануфрия Федорова [1]
06 | Колосова Авдотья Яковлева: 29 / 42 | крестьянка - жена Колосова Александра Ануфриева [5]
07 | Колосов Тимофей Ануфриев: 14 / 27 | крестьянин - сын Колосова Ануфрия Федорова [1]
08 | Колосова Акулина Николаева: - / 28 | крестьянка - жена Колосова Тимофея Ануфриева [7]
09 | Колосова Елена Ануфриева: 10 / - | крестьянка - дочь Колосова Ануфрия Федорова [1]
10 | Колосов Антон Александров: 3 / 16 | крестьянин - сын Колосова Александра Ануфриева [5]
11 | Колосов Дмитрий Тимофеев: - / 7 | крестьянин - сын Колосова Тимофея Ануфриева [7]
12 | Колосов Иван Тимофеев: - / 0 | крестьянин - сын Колосова Тимофея Ануфриева [7]
13 | Колосов Афанасий Семенов: 31 / 44 | крестьянин - двоюродный брат Колосова Ануфрия Федорова [1]
14 | Колосова Афимья Степанова: 65 / - | крестьянка - мать Колосова Афанасия Семенова [13]
15 | Колосова Акулина Алексеева: 26 / - | крестьянка - жена Колосова Афанасия Семенова [13]
16 | Колосова Авдотья Федорова: - / 33 | крестьянка - жена Колосова Афанасия Семенова [13]
17 | Колосова Мавра Семенова: 20 / 33 | крестьянка - сестра Колосова Афанасия Семенова [13]
18 | Алферова Авдотья Васильева: 51 / - | крестьянка - свойственница Колосова Ануфрия Федорова [1]
19 | Колосов Иван Афанасьев: 9 / 22 | крестьянин - сын Колосова Афанасия Семенова [13]
20 | Колосова Анна Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Колосова Ивана Афанасьева [19]
21 | Колосов Василий Афанасьев: 2 / - | крестьянин - сын Колосова Афанасия Семенова [13]
22 | Колосова Анастасия Афанасьева: 10 / - | крестьянка - дочь Колосова Афанасия Семенова [13]
23 | Колосова Дарья Афанасьева: 4 / - | крестьянка - дочь Колосова Афанасия Семенова [13]
24 | Колосов Иван Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Колосова Ивана Афанасьева [19]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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