Колосов Иван Афанасьев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Колосов Иван Афанасьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 839
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 73
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- сын Колосова Афанасия Семенова [13]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 791об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 73
01 | Колосов Ануфрий Федоров: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Колосова Прасковья Максимова: 49 / - | крестьянка - жена Колосова Ануфрия Федорова [1]
03 | Колосов Степан Федоров: 41 / - | крестьянин - брат Колосова Ануфрия Федорова [1]
04 | Колосова Авдотья Алексеева: 47 / 60 | крестьянка - жена Колосова Степана Федорова [3]
05 | Колосов Александр Ануфриев: 29 / 42 | крестьянин - сын Колосова Ануфрия Федорова [1]
06 | Колосова Авдотья Яковлева: 29 / 42 | крестьянка - жена Колосова Александра Ануфриева [5]
07 | Колосов Тимофей Ануфриев: 14 / 27 | крестьянин - сын Колосова Ануфрия Федорова [1]
08 | Колосова Акулина Николаева: - / 28 | крестьянка - жена Колосова Тимофея Ануфриева [7]
09 | Колосова Елена Ануфриева: 10 / - | крестьянка - дочь Колосова Ануфрия Федорова [1]
10 | Колосов Антон Александров: 3 / 16 | крестьянин - сын Колосова Александра Ануфриева [5]
11 | Колосов Дмитрий Тимофеев: - / 7 | крестьянин - сын Колосова Тимофея Ануфриева [7]
12 | Колосов Иван Тимофеев: - / 0 | крестьянин - сын Колосова Тимофея Ануфриева [7]
13 | Колосов Афанасий Семенов: 31 / 44 | крестьянин - двоюродный брат Колосова Ануфрия Федорова [1]
14 | Колосова Афимья Степанова: 65 / - | крестьянка - мать Колосова Афанасия Семенова [13]
15 | Колосова Акулина Алексеева: 26 / - | крестьянка - жена Колосова Афанасия Семенова [13]
16 | Колосова Авдотья Федорова: - / 33 | крестьянка - жена Колосова Афанасия Семенова [13]
17 | Колосова Мавра Семенова: 20 / 33 | крестьянка - сестра Колосова Афанасия Семенова [13]
18 | Алферова Авдотья Васильева: 51 / - | крестьянка - свойственница Колосова Ануфрия Федорова [1]
19 | Колосов Иван Афанасьев: 9 / 22 | крестьянин - сын Колосова Афанасия Семенова [13]
20 | Колосова Анна Васильева: - / 23 | крестьянка - жена Колосова Ивана Афанасьева [19]
21 | Колосов Василий Афанасьев: 2 / - | крестьянин - сын Колосова Афанасия Семенова [13]
22 | Колосова Анастасия Афанасьева: 10 / - | крестьянка - дочь Колосова Афанасия Семенова [13]
23 | Колосова Дарья Афанасьева: 4 / - | крестьянка - дочь Колосова Афанасия Семенова [13]
24 | Колосов Иван Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Колосова Ивана Афанасьева [19]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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