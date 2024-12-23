Тупикова Пелагея Харитонова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Тупикова Пелагея Харитонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 807
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 72
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Тупикова Василия Логинова [6]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1747
- Год смерти
- 1786
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 790об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 72
01 | Тупиков Фрол Логинов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Тупикова Фекла Степанова: 61 / - | крестьянская вдова - мать Тупикова Фрола Логинова [1]
03 | Тупикова Аксинья Сергеева: 28 / 41 | крестьянка - жена Тупикова Фрола Логинова [1]
04 | Тупиков Мирон Логинов: 34 / - | крестьянин - брат Тупикова Фрола Логинова [1]
05 | Тупикова Анна Егорова: 33 / 46 | крестьянка - жена Тупикова Мирона Логинова [4]
06 | Тупиков Василий Логинов: 31 / 44 | крестьянин - брат Тупикова Фрола Логинова [1]
07 | Тупикова Пелагея Харитонова: 35 / - | крестьянка - жена Тупикова Василия Логинова [6]
08 | Тупикова Акулина Логинова: 25 / 38 | крестьянка - сестра Тупикова Фрола Логинова [1]
09 | Тупикова Аксинья Фролова: 19 / - | крестьянка - дочь Тупикова Фрола Логинова [1]
10 | Тупикова Анна Фролова: 8 / - | крестьянка - дочь Тупикова Фрола Логинова [1]
11 | Тупикова Екатерина Фролова: 4 / - | крестьянка - дочь Тупикова Фрола Логинова [1]
12 | Тупикова Агафья Фролова: 0 / - | крестьянка - дочь Тупикова Фрола Логинова [1]
13 | Тупиков Иван Миронов: 12 / 25 | крестьянин - сын Тупикова Мирона Логинова [4]
14 | Тупикова Авдотья Степанова: - / 27 | крестьянка - жена Тупикова Ивана Миронова [13]
15 | Тупикова Матрена Миронова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Тупикова Мирона Логинова [4]
16 | Тупикова Анастасия Миронова: 5 / - | крестьянка - дочь Тупикова Мирона Логинова [4]
17 | Тупиков Иван Васильев: 0 / - | крестьянин - сын Тупикова Василия Логинова [6]
18 | Тупикова Матрена Васильева: 12 / - | крестьянка - дочь Тупикова Василия Логинова [6]
19 | Тупикова Мария Васильева: 8 / - | крестьянка - дочь Тупикова Василия Логинова [6]
20 | Тупикова Феодосия Васильева: 7 / - | крестьянка - дочь Тупикова Василия Логинова [6]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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