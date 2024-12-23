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Тупиков Мирон Логинов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Тупиков Мирон Логинов
Пол
муж
Номер записи
804
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
72
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Тупикова Фрола Логинова [1]
Возраст по прошлой РС
34
Причина выбытия
умер
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1748
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 790об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 72
01 | Тупиков Фрол Логинов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Тупикова Фекла Степанова: 61 / - | крестьянская вдова - мать Тупикова Фрола Логинова [1]
03 | Тупикова Аксинья Сергеева: 28 / 41 | крестьянка - жена Тупикова Фрола Логинова [1]
04 | Тупиков Мирон Логинов: 34 / - | крестьянин - брат Тупикова Фрола Логинова [1]
05 | Тупикова Анна Егорова: 33 / 46 | крестьянка - жена Тупикова Мирона Логинова [4]
06 | Тупиков Василий Логинов: 31 / 44 | крестьянин - брат Тупикова Фрола Логинова [1]
07 | Тупикова Пелагея Харитонова: 35 / - | крестьянка - жена Тупикова Василия Логинова [6]
08 | Тупикова Акулина Логинова: 25 / 38 | крестьянка - сестра Тупикова Фрола Логинова [1]
09 | Тупикова Аксинья Фролова: 19 / - | крестьянка - дочь Тупикова Фрола Логинова [1]
10 | Тупикова Анна Фролова: 8 / - | крестьянка - дочь Тупикова Фрола Логинова [1]
11 | Тупикова Екатерина Фролова: 4 / - | крестьянка - дочь Тупикова Фрола Логинова [1]
12 | Тупикова Агафья Фролова: 0 / - | крестьянка - дочь Тупикова Фрола Логинова [1]
13 | Тупиков Иван Миронов: 12 / 25 | крестьянин - сын Тупикова Мирона Логинова [4]
14 | Тупикова Авдотья Степанова: - / 27 | крестьянка - жена Тупикова Ивана Миронова [13]
15 | Тупикова Матрена Миронова: 7 / 20 | крестьянка - дочь Тупикова Мирона Логинова [4]
16 | Тупикова Анастасия Миронова: 5 / - | крестьянка - дочь Тупикова Мирона Логинова [4]
17 | Тупиков Иван Васильев: 0 / - | крестьянин - сын Тупикова Василия Логинова [6]
18 | Тупикова Матрена Васильева: 12 / - | крестьянка - дочь Тупикова Василия Логинова [6]
19 | Тупикова Мария Васильева: 8 / - | крестьянка - дочь Тупикова Василия Логинова [6]
20 | Тупикова Феодосия Васильева: 7 / - | крестьянка - дочь Тупикова Василия Логинова [6]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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