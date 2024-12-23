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Александрова Афимья Матвеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Александрова Афимья Матвеева
Пол
жен
Номер записи
789
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
71
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Александрова Василия Николаева [4]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1750
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 790
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 71
01 | Александров Семен Сергеев: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Александрова Домна Васильева: 68 / 81 | крестьянская вдова - сноха Александрова Семена Сергеева [1]
03 | Александрова Прасковья Епифанова: 35 / 48 | крестьянка - жена Александрова Семена Сергеева [1]
04 | Александров Василий Николаев: 33 / 46 | крестьянин - сын Александровой Домны Сергеевой [2]
05 | Александрова Афимья Матвеева: - / 45 | крестьянка - жена Александрова Василия Николаева [4]
06 | Александров Лев Николаев: 23 / 36 | крестьянин - сын Александровой Домны Сергеевой [2]
07 | Александрова Дарья Иванова: 21 / 34 | крестьянка - жена Александрова Льва Николаева [6]
08 | Александров Дмитрий Васильев: 6 / - | крестьянин - сын Александрова Василия Николаева [4]
09 | Александров Василий Васильев: 4 / 17 | крестьянин - сын Александрова Василия Николаева [4]
10 | Александрова Матрена Васильева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Александрова Василия Николаева [4]
11 | Александрова Ирина Васильева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Александрова Василия Николаева [4]
12 | Александров Дмитрий Львов: 3 / 16 | крестьянин - сын Александрова Льва Николаева [6]
13 | Александров Михаил Львов: - / 11 | крестьянин - сын Александрова Льва Николаева [6]
14 | Александров Иван Львов: - / 6 | крестьянин - сын Александрова Льва Николаева [6]
15 | Александрова Аксинья Львова: - / 8 | крестьянка - дочь Александрова Льва Николаева [6]
16 | Александрова Екатерина Львова: - / 1 | крестьянка - дочь Александрова Льва Николаева [6]
Дополнительная информация в записи
в 4-ю ревизию в сказке налицо не показана ошибкою
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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