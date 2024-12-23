Александров Семен Сергеев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Александров Семен Сергеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 785
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 71
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 790
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 71
01 | Александров Семен Сергеев: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Александрова Домна Васильева: 68 / 81 | крестьянская вдова - сноха Александрова Семена Сергеева [1]
03 | Александрова Прасковья Епифанова: 35 / 48 | крестьянка - жена Александрова Семена Сергеева [1]
04 | Александров Василий Николаев: 33 / 46 | крестьянин - сын Александровой Домны Сергеевой [2]
05 | Александрова Афимья Матвеева: - / 45 | крестьянка - жена Александрова Василия Николаева [4]
06 | Александров Лев Николаев: 23 / 36 | крестьянин - сын Александровой Домны Сергеевой [2]
07 | Александрова Дарья Иванова: 21 / 34 | крестьянка - жена Александрова Льва Николаева [6]
08 | Александров Дмитрий Васильев: 6 / - | крестьянин - сын Александрова Василия Николаева [4]
09 | Александров Василий Васильев: 4 / 17 | крестьянин - сын Александрова Василия Николаева [4]
10 | Александрова Матрена Васильева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Александрова Василия Николаева [4]
11 | Александрова Ирина Васильева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Александрова Василия Николаева [4]
12 | Александров Дмитрий Львов: 3 / 16 | крестьянин - сын Александрова Льва Николаева [6]
13 | Александров Михаил Львов: - / 11 | крестьянин - сын Александрова Льва Николаева [6]
14 | Александров Иван Львов: - / 6 | крестьянин - сын Александрова Льва Николаева [6]
15 | Александрова Аксинья Львова: - / 8 | крестьянка - дочь Александрова Льва Николаева [6]
16 | Александрова Екатерина Львова: - / 1 | крестьянка - дочь Александрова Льва Николаева [6]
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