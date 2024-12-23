Александров Фрол Яковлев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Александров Фрол Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 776
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 70
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Александрова Якова Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 789об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 70
01 | Александров Яков Иванов: 62 / 75 | крестьянин - глава
02 | Александров Никифор Яковлев: 33 / 46 | крестьянин - сын Александрова Якова Иванова [1]
03 | Александров Дмитрий Яковлев: 31 / - | крестьянин - сын Александрова Якова Иванова [1]
04 | Александрова Соломонида Федорова: 31 / 44 | крестьянка - жена Александрова Дмитрия Яковлева [3]
05 | Александров Фрол Яковлев: 28 / 41 | крестьянин - сын Александрова Якова Иванова [1]
06 | Александрова Авдотья Савельева: 27 / 40 | крестьянка - жена Александрова Фрола Яковлева [5]
07 | Александров Иван Дмитриев: 11 / 24 | крестьянин - сын Александрова Дмитрия Яковлева [3]
08 | Александрова Прасковья Евсеева: - / 23 | крестьянка - жена Александрова Ивана Дмитриева [7]
09 | Александрова Екатерина Дмитриева: 8 / - | крестьянка - дочь Александрова Дмитрия Яковлева [3]
10 | Александрова Наталья Фролова: 2 / - | крестьянка - дочь Александрова Фрола Яковлева [5]
11 | Александров Степан Иванов: 44 / 57 | крестьянин - брат Александрова Якова Иванова [1]
12 | Александрова Анисья Степанова: 44 / 57 | крестьянка - жена Александрова Степана Иванова [11]
13 | Александрова Феодосия Степанова: 17 / - | крестьянка - дочь Александрова Степана Иванова [11]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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