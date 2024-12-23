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Александров Никифор Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Александров Никифор Яковлев
Пол
муж
Номер записи
773
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
70
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Александрова Якова Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1749
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 789об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 70
01 | Александров Яков Иванов: 62 / 75 | крестьянин - глава
02 | Александров Никифор Яковлев: 33 / 46 | крестьянин - сын Александрова Якова Иванова [1]
03 | Александров Дмитрий Яковлев: 31 / - | крестьянин - сын Александрова Якова Иванова [1]
04 | Александрова Соломонида Федорова: 31 / 44 | крестьянка - жена Александрова Дмитрия Яковлева [3]
05 | Александров Фрол Яковлев: 28 / 41 | крестьянин - сын Александрова Якова Иванова [1]
06 | Александрова Авдотья Савельева: 27 / 40 | крестьянка - жена Александрова Фрола Яковлева [5]
07 | Александров Иван Дмитриев: 11 / 24 | крестьянин - сын Александрова Дмитрия Яковлева [3]
08 | Александрова Прасковья Евсеева: - / 23 | крестьянка - жена Александрова Ивана Дмитриева [7]
09 | Александрова Екатерина Дмитриева: 8 / - | крестьянка - дочь Александрова Дмитрия Яковлева [3]
10 | Александрова Наталья Фролова: 2 / - | крестьянка - дочь Александрова Фрола Яковлева [5]
11 | Александров Степан Иванов: 44 / 57 | крестьянин - брат Александрова Якова Иванова [1]
12 | Александрова Анисья Степанова: 44 / 57 | крестьянка - жена Александрова Степана Иванова [11]
13 | Александрова Феодосия Степанова: 17 / - | крестьянка - дочь Александрова Степана Иванова [11]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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