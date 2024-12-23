Лебедева Дарья Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Лебедева Дарья Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 771
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 69
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь Лебедева Василия Данилова [5]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 789
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 69
01 | Лебедев Данила Максимов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Лебедева Ирина Иванова: 49 / - | крестьянка - жена Лебедева Данилы Максимова [1]
03 | Лебедев Иван Данилов: 25 / 38 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
04 | Лебедева Аксинья Тимофеева: 20 / 33 | крестьянка - жена Лебедева Ивана Данилова [3]
05 | Лебедев Василий Данилов: 22 / 35 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
06 | Лебедева Василиса Васильева: - / 33 | крестьянка - жена Лебедева Василия Данилова [5]
07 | Лебедев Иван Данилов: 18 / 31 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
08 | Лебедева Анисья Леонтьева: - / 23 | крестьянка - жена Лебедева Ивана Данилова [7]
09 | Лебедев Иван Иванов: - / 6 | крестьянин - сын Лебедева Ивана Данилова [3]
10 | Лебедев Петр Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Лебедева Ивана Данилова [3]
11 | Лебедева Татьяна Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Лебедева Василия Данилова [5]
12 | Лебедева Дарья Васильева: - / 1 | крестьянка - дочь Лебедева Василия Данилова [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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