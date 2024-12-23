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Лебедев Иван Данилов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лебедев Иван Данилов
Пол
муж
Номер записи
766
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Лебедева Данилы Максимова [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 789
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 69
01 | Лебедев Данила Максимов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Лебедева Ирина Иванова: 49 / - | крестьянка - жена Лебедева Данилы Максимова [1]
03 | Лебедев Иван Данилов: 25 / 38 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
04 | Лебедева Аксинья Тимофеева: 20 / 33 | крестьянка - жена Лебедева Ивана Данилова [3]
05 | Лебедев Василий Данилов: 22 / 35 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
06 | Лебедева Василиса Васильева: - / 33 | крестьянка - жена Лебедева Василия Данилова [5]
07 | Лебедев Иван Данилов: 18 / 31 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
08 | Лебедева Анисья Леонтьева: - / 23 | крестьянка - жена Лебедева Ивана Данилова [7]
09 | Лебедев Иван Иванов: - / 6 | крестьянин - сын Лебедева Ивана Данилова [3]
10 | Лебедев Петр Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Лебедева Ивана Данилова [3]
11 | Лебедева Татьяна Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Лебедева Василия Данилова [5]
12 | Лебедева Дарья Васильева: - / 1 | крестьянка - дочь Лебедева Василия Данилова [5]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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