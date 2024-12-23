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Лебедева Василиса Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лебедева Василиса Васильева
Пол
жен
Номер записи
765
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Лебедева Василия Данилова [5]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 789
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 69
01 | Лебедев Данила Максимов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Лебедева Ирина Иванова: 49 / - | крестьянка - жена Лебедева Данилы Максимова [1]
03 | Лебедев Иван Данилов: 25 / 38 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
04 | Лебедева Аксинья Тимофеева: 20 / 33 | крестьянка - жена Лебедева Ивана Данилова [3]
05 | Лебедев Василий Данилов: 22 / 35 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
06 | Лебедева Василиса Васильева: - / 33 | крестьянка - жена Лебедева Василия Данилова [5]
07 | Лебедев Иван Данилов: 18 / 31 | крестьянин - сын Лебедева Данилы Максимова [1]
08 | Лебедева Анисья Леонтьева: - / 23 | крестьянка - жена Лебедева Ивана Данилова [7]
09 | Лебедев Иван Иванов: - / 6 | крестьянин - сын Лебедева Ивана Данилова [3]
10 | Лебедев Петр Иванов: - / 1 | крестьянин - сын Лебедева Ивана Данилова [3]
11 | Лебедева Татьяна Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Лебедева Василия Данилова [5]
12 | Лебедева Дарья Васильева: - / 1 | крестьянка - дочь Лебедева Василия Данилова [5]
Комментарий наборщика
Возможно, дочь Парашенкова Василия Павлова (см. л.829 того же дела). Несоответствие по возрасту 6 лет.
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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