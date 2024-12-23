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Лебедева Афимья Афанасьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лебедева Афимья Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
759
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Лебедева Афанасия Савельева [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 789
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 68
01 | Лебедев Афанасий Савельев: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Лебедева Василиса Ануфриева: 35 / - | крестьянка - жена Лебедева Афанасия Савельева [1]
03 | Лебедев Леонтий Савельев: 23 / 36 | крестьянин - брат Лебедева Афанасия Савельева [1]
04 | Лебедева Авдотья Кириллова: - / 36 | крестьянка - жена Лебедева Леонтия Савельева [3]
05 | Лебедев Михаил Афанасьев: 13 / - | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
06 | Лебедев Алексей Афанасьев: 10 / 23 | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
07 | Лебедева Марина Матвеева: - / 20 | крестьянка - жена Лебедева Алексея Афанасьева [6]
08 | Лебедев Федор Афанасьев: 1 / 14 | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
09 | Лебедева Афимья Афанасьева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Лебедева Афанасия Савельева [1]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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