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Лебедев Михаил Афанасьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Лебедев Михаил Афанасьев
Пол
муж
Номер записи
755
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
Возраст по прошлой РС
13
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 788об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 68
01 | Лебедев Афанасий Савельев: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Лебедева Василиса Ануфриева: 35 / - | крестьянка - жена Лебедева Афанасия Савельева [1]
03 | Лебедев Леонтий Савельев: 23 / 36 | крестьянин - брат Лебедева Афанасия Савельева [1]
04 | Лебедева Авдотья Кириллова: - / 36 | крестьянка - жена Лебедева Леонтия Савельева [3]
05 | Лебедев Михаил Афанасьев: 13 / - | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
06 | Лебедев Алексей Афанасьев: 10 / 23 | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
07 | Лебедева Марина Матвеева: - / 20 | крестьянка - жена Лебедева Алексея Афанасьева [6]
08 | Лебедев Федор Афанасьев: 1 / 14 | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
09 | Лебедева Афимья Афанасьева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Лебедева Афанасия Савельева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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