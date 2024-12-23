Лебедева Василиса Ануфриева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Лебедева Василиса Ануфриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 752
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 68
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Лебедева Афанасия Савельева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1784
- Год рождения вычисленный
- 1747
- Год смерти
- 1784
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 788об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 68
01 | Лебедев Афанасий Савельев: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Лебедева Василиса Ануфриева: 35 / - | крестьянка - жена Лебедева Афанасия Савельева [1]
03 | Лебедев Леонтий Савельев: 23 / 36 | крестьянин - брат Лебедева Афанасия Савельева [1]
04 | Лебедева Авдотья Кириллова: - / 36 | крестьянка - жена Лебедева Леонтия Савельева [3]
05 | Лебедев Михаил Афанасьев: 13 / - | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
06 | Лебедев Алексей Афанасьев: 10 / 23 | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
07 | Лебедева Марина Матвеева: - / 20 | крестьянка - жена Лебедева Алексея Афанасьева [6]
08 | Лебедев Федор Афанасьев: 1 / 14 | крестьянин - сын Лебедева Афанасия Савельева [1]
09 | Лебедева Афимья Афанасьева: 7 / 20 | крестьянка - дочь Лебедева Афанасия Савельева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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