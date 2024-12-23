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Бесчастнов Анастасия Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бесчастнов Анастасия Никитина
Пол
жен
Номер записи
748
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
67
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Бесчастнова Никиты Васильева [5]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 788об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 67
01 | Бесчастнов Василий Силантьев: 60 / 73 | крестьянин - глава
02 | Бесчастнова Екатерина Степанова: 42 / 55 | крестьянка - жена Бесчастнова Василия Силантьева [1]
03 | Бесчастнов Яков Васильев: 36 / 49 | крестьянин - сын Бесчастнова Василия Силантьева [1]
04 | Бесчастнова Елена Семенова: 36 / 49 | крестьянка - жена Бесчастнова Якова Васильева [3]
05 | Бесчастнов Никита Васильев: 18 / 31 | крестьянин - сын Бесчастнова Василия Силантьева [1]
06 | Бесчастнова Аграфена Андреева: 23 / 36 | крестьянка - жена Бесчастнова Никиты Васильева [5]
07 | Бесчастнов Илья Васильев: 9 / - | крестьянин - сын Бесчастнова Василия Силантьева [1]
08 | Бесчастнова Анна Васильева: 8 / - | крестьянка - дочь Бесчастнова Василия Силантьева [1]
09 | Бесчастнов Иван Яковлев: 8 / 21 | крестьянин - сын Бесчастнова Якова Васильева [3]
10 | Бесчастнова Дарья Никитина: 0 / 13 | крестьянка - дочь Бесчастнова Никиты Васильева [5]
11 | Бесчастнов Иван Никитин: - / 5 | крестьянин - сын Бесчастнова Никиты Васильева [5]
12 | Бесчастнова Прасковья Никитина: - / 8 | крестьянка - дочь Бесчастнова Никиты Васильева [5]
13 | Бесчастнов Анастасия Никитина: - / 4 | крестьянка - дочь Бесчастнова Никиты Васильева [5]
14 | Бесчастнов Гаврила Силантьев: 51 / 64 | крестьянин - брат Бесчастнова Василия Силантьева [1]
15 | Бесчастнова Федора Иванова: 45 / 58 | крестьянка - жена Бесчастнова Гаврилы Силантьева [14]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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