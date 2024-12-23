Королев Федор Яковлев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Королев Федор Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 731
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 66
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Королева Якова Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Год смерти
- 1783
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 788
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 66
01 | Королев Яков Иванов: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Королева Елена Иванова: 57 / - | крестьянка - жена Королева Якова Иванова [1]
03 | Королев Федор Яковлев: 36 / - | крестьянин - сын Королева Якова Иванова [1]
04 | Королева Феодосия Савельева: 31 / 44 | крестьянка - жена Королева Федора Яковлева [3]
05 | Королев Петр Федоров: 7 / 20 | крестьянин - сын Королева Федора Яковлева [3]
06 | Королева Анна Ануфриева: - / 18 | крестьянка - жена Королева Петра Федорова [5]
07 | Королева Аграфена Федорова: 10 / - | крестьянка - дочь Королева Федора Яковлева [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.