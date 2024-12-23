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Королев Федор Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Королев Федор Яковлев
Пол
муж
Номер записи
731
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Королева Якова Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1746
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 788
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 66
01 | Королев Яков Иванов: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Королева Елена Иванова: 57 / - | крестьянка - жена Королева Якова Иванова [1]
03 | Королев Федор Яковлев: 36 / - | крестьянин - сын Королева Якова Иванова [1]
04 | Королева Феодосия Савельева: 31 / 44 | крестьянка - жена Королева Федора Яковлева [3]
05 | Королев Петр Федоров: 7 / 20 | крестьянин - сын Королева Федора Яковлева [3]
06 | Королева Анна Ануфриева: - / 18 | крестьянка - жена Королева Петра Федорова [5]
07 | Королева Аграфена Федорова: 10 / - | крестьянка - дочь Королева Федора Яковлева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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