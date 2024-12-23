Белогузов Тимофей Ильин
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Белогузов Тимофей Ильин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 728
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 65
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Белогузова Ильи Матвеева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 787об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 65
01 | Белогузов Матвей Васильев: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Белогузов Илья Матвеев: 38 / 51 | крестьянин - сын Белогузова Матвея Васильева [1]
03 | Белогузова Февронья Силантьева: 36 / 49 | крестьянка - жена Белогузова Ильи Матвеева [2]
04 | Белогузов Иван Ильин: 12 / - | крестьянин - сын Белогузова Ильи Матвеева [2]
05 | Белогузов Петр Ильин: 9 / 22 | крестьянин - сын Белогузова Ильи Матвеева [2]
06 | Белогузов Тимофей Ильин: 5 / 18 | крестьянин - сын Белогузова Ильи Матвеева [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.