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Белогузов Иван Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Белогузов Иван Ильин
Пол
муж
Номер записи
726
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Белогузова Ильи Матвеева [2]
Возраст по прошлой РС
12
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 787об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 65
01 | Белогузов Матвей Васильев: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Белогузов Илья Матвеев: 38 / 51 | крестьянин - сын Белогузова Матвея Васильева [1]
03 | Белогузова Февронья Силантьева: 36 / 49 | крестьянка - жена Белогузова Ильи Матвеева [2]
04 | Белогузов Иван Ильин: 12 / - | крестьянин - сын Белогузова Ильи Матвеева [2]
05 | Белогузов Петр Ильин: 9 / 22 | крестьянин - сын Белогузова Ильи Матвеева [2]
06 | Белогузов Тимофей Ильин: 5 / 18 | крестьянин - сын Белогузова Ильи Матвеева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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