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Белогузов Алексей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Белогузов Алексей Иванов
Пол
муж
Номер записи
719
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Белогузова Ивана Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
23
Причина выбытия
умер
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 787об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 64
01 | Белогузов Иван Тимофеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Белогузова Ненила Агафонова: 55 / - | крестьянка - жена Белогузова Ивана Тимофеева [1]
03 | Белогузов Данила Иванов: 24 / - | крестьянин - сын Белогузова Ивана Тимофеева [1]
04 | Белогузова Лукерья Иванова: 22 / - | крестьянка - жена Белогузова Данилы Иванова [3]
05 | Белогузов Алексей Иванов: 23 / - | крестьянин - сын Белогузова Ивана Тимофеева [1]
06 | Белогузова Анна Кириллова: 26 / 39 | крестьянка - жена Белогузова Алексея Иванова [5]
07 | Белогузова Анна Данилова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Белогузова Данилы Иванова [3]
08 | Белогузов Николай Алексеев: 2 / 15 | крестьянин - сын Белогузова Алексея Иванова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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