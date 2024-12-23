Белогузов Данила Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Белогузов Данила Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 717
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 64
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Белогузова Ивана Тимофеева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 787
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 64
01 | Белогузов Иван Тимофеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Белогузова Ненила Агафонова: 55 / - | крестьянка - жена Белогузова Ивана Тимофеева [1]
03 | Белогузов Данила Иванов: 24 / - | крестьянин - сын Белогузова Ивана Тимофеева [1]
04 | Белогузова Лукерья Иванова: 22 / - | крестьянка - жена Белогузова Данилы Иванова [3]
05 | Белогузов Алексей Иванов: 23 / - | крестьянин - сын Белогузова Ивана Тимофеева [1]
06 | Белогузова Анна Кириллова: 26 / 39 | крестьянка - жена Белогузова Алексея Иванова [5]
07 | Белогузова Анна Данилова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Белогузова Данилы Иванова [3]
08 | Белогузов Николай Алексеев: 2 / 15 | крестьянин - сын Белогузова Алексея Иванова [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.