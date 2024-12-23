Белогузова Ненила Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелогузова Ненила Агафонова

Белогузова Ненила Агафонова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Белогузова Ненила Агафонова
Пол
жен
Номер записи
716
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Белогузова Ивана Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
55
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1727
Год смерти
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 787
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 64
01 | Белогузов Иван Тимофеев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Белогузова Ненила Агафонова: 55 / - | крестьянка - жена Белогузова Ивана Тимофеева [1]
03 | Белогузов Данила Иванов: 24 / - | крестьянин - сын Белогузова Ивана Тимофеева [1]
04 | Белогузова Лукерья Иванова: 22 / - | крестьянка - жена Белогузова Данилы Иванова [3]
05 | Белогузов Алексей Иванов: 23 / - | крестьянин - сын Белогузова Ивана Тимофеева [1]
06 | Белогузова Анна Кириллова: 26 / 39 | крестьянка - жена Белогузова Алексея Иванова [5]
07 | Белогузова Анна Данилова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Белогузова Данилы Иванова [3]
08 | Белогузов Николай Алексеев: 2 / 15 | крестьянин - сын Белогузова Алексея Иванова [5]
Комментарий наборщика
Вторая жена.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.