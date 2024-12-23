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Белогузов Василий Данилов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Белогузов Василий Данилов
Пол
муж
Номер записи
709
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 787
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 63
01 | Белогузов Сергей Иванов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Белогузова Февронья Семенова: 35 / 48 | крестьянка - жена Белогузова Сергея Иванова [1]
03 | Белогузов Данила Лаврентьев: 37 / - | крестьянин - племянник Белогузова Сергея Иванова [1]
04 | Белогузова Авдотья Спиридонова: 41 / 54 | крестьянка - жена Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
05 | Белогузов Сергей Лаврентьев: 29 / 42 | крестьянин - племянник Белогузова Сергея Иванова [1]
06 | Белогузова Ирина Петрова: - / 35 | крестьянка - жена Белогузова Сергея Лаврентьева [5]
07 | Белогузов Петр Сергеев: 20 / 33 | крестьянин - сын Белогузова Сергея Иванова [1]
08 | Белогузова Прасковья Григорьева: - / 25 | крестьянка - жена Белогузова Петра Сергеева [7]
09 | Белогузов Иван Сергеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Белогузова Сергея Иванова [1]
10 | Белогузова Анна Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Белогузова Ивана Сергеева [9]
11 | Белогузова Авдотья Сергеева: 15 / - | крестьянка - дочь Белогузова Сергея Иванова [1]
12 | Белогузова Анна Сергеева: 9 / 22 | крестьянка - дочь Белогузова Сергея Иванова [1]
13 | Белогузов Василий Данилов: 15 / 28 | крестьянин - сын Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
14 | Белогузова Афимья Яковлева: - / 27 | крестьянка - жена Белогузова Василия Данилова [13]
15 | Белогузова Ирина Данилова: 12 / - | крестьянка - дочь Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
16 | Белогузова Василиса Данилова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
17 | Белогузов Яков Сергеев: 6 / 19 | крестьянин - сын Белогузова Сергея Лаврентьева [5]
18 | Белогузов Петр Сергеев: 2 / 15 | крестьянин - сын Белогузова Сергея Лаврентьева [5]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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