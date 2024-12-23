Белогузов Сергей Лаврентьев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Белогузов Сергей Лаврентьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 701
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 63
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- племянник Белогузова Сергея Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Возраст по текущей РС
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 786об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 63
01 | Белогузов Сергей Иванов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Белогузова Февронья Семенова: 35 / 48 | крестьянка - жена Белогузова Сергея Иванова [1]
03 | Белогузов Данила Лаврентьев: 37 / - | крестьянин - племянник Белогузова Сергея Иванова [1]
04 | Белогузова Авдотья Спиридонова: 41 / 54 | крестьянка - жена Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
05 | Белогузов Сергей Лаврентьев: 29 / 42 | крестьянин - племянник Белогузова Сергея Иванова [1]
06 | Белогузова Ирина Петрова: - / 35 | крестьянка - жена Белогузова Сергея Лаврентьева [5]
07 | Белогузов Петр Сергеев: 20 / 33 | крестьянин - сын Белогузова Сергея Иванова [1]
08 | Белогузова Прасковья Григорьева: - / 25 | крестьянка - жена Белогузова Петра Сергеева [7]
09 | Белогузов Иван Сергеев: 15 / 28 | крестьянин - сын Белогузова Сергея Иванова [1]
10 | Белогузова Анна Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Белогузова Ивана Сергеева [9]
11 | Белогузова Авдотья Сергеева: 15 / - | крестьянка - дочь Белогузова Сергея Иванова [1]
12 | Белогузова Анна Сергеева: 9 / 22 | крестьянка - дочь Белогузова Сергея Иванова [1]
13 | Белогузов Василий Данилов: 15 / 28 | крестьянин - сын Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
14 | Белогузова Афимья Яковлева: - / 27 | крестьянка - жена Белогузова Василия Данилова [13]
15 | Белогузова Ирина Данилова: 12 / - | крестьянка - дочь Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
16 | Белогузова Василиса Данилова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Белогузова Данилы Лаврентьева [3]
17 | Белогузов Яков Сергеев: 6 / 19 | крестьянин - сын Белогузова Сергея Лаврентьева [5]
18 | Белогузов Петр Сергеев: 2 / 15 | крестьянин - сын Белогузова Сергея Лаврентьева [5]
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