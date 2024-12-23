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Анна Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Анна Федорова
Пол
жен
Номер записи
696
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Андрея Максимова [1]
Возраст по прошлой РС
60
Возраст по текущей РС
73
Год рождения вычисленный
1722
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 786об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 62
01 | Андрей Максимов: 50 / 63 | крестьянин - глава
02 | Анна Федорова: 60 / 73 | крестьянка - жена Андрея Максимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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