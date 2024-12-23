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Рыхлина Авдотья Тимофеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Рыхлина Авдотья Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
693
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Рыхлина Тимофея Степанова [3]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 786об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 61
01 | Рыхлин Осип Яковлев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Рыхлина Акулина Андреева: 33 / 46 | крестьянка - жена Рыхлина Осипа Яковлева [1]
03 | Рыхлин Тимофей Степанов: 22 / 35 | крестьянин - двоюродный внук Рыхлина Осипа Яковлева [1]
04 | Рыхлина Анна Матвеева: 30 / 43 | крестьянка - жена Рыхлина Тимофея Степанова [3]
05 | Рыхлин Степан Осипов: 7 / 20 | крестьянин - сын Рыхлина Осипа Яковлева [1]
06 | Рыхлина Марфа Яковлева: - / 19 | крестьянка - жена Рыхлина Степана Осипова [5]
07 | Рыхлин Петр Осипов: 1 / 14 | крестьянин - сын Рыхлина Осипа Яковлева [1]
08 | Рыхлин Дмитрий Тимофеев: 6 / - | крестьянин - сын Рыхлина Тимофея Степанова [3]
09 | Рыхлина Авдотья Тимофеева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Рыхлина Тимофея Степанова [3]
10 | Рыхлина Дарья Тимофеева: - / 7 | крестьянка - дочь Рыхлина Тимофея Степанова [3]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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