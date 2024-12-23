Рыхлин Тимофей Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Рыхлин Тимофей Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 687
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 61
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- двоюродный внук Рыхлина Осипа Яковлева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 786
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 61
01 | Рыхлин Осип Яковлев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Рыхлина Акулина Андреева: 33 / 46 | крестьянка - жена Рыхлина Осипа Яковлева [1]
03 | Рыхлин Тимофей Степанов: 22 / 35 | крестьянин - двоюродный внук Рыхлина Осипа Яковлева [1]
04 | Рыхлина Анна Матвеева: 30 / 43 | крестьянка - жена Рыхлина Тимофея Степанова [3]
05 | Рыхлин Степан Осипов: 7 / 20 | крестьянин - сын Рыхлина Осипа Яковлева [1]
06 | Рыхлина Марфа Яковлева: - / 19 | крестьянка - жена Рыхлина Степана Осипова [5]
07 | Рыхлин Петр Осипов: 1 / 14 | крестьянин - сын Рыхлина Осипа Яковлева [1]
08 | Рыхлин Дмитрий Тимофеев: 6 / - | крестьянин - сын Рыхлина Тимофея Степанова [3]
09 | Рыхлина Авдотья Тимофеева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Рыхлина Тимофея Степанова [3]
10 | Рыхлина Дарья Тимофеева: - / 7 | крестьянка - дочь Рыхлина Тимофея Степанова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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