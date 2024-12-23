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Шевякова Прасковья Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Шевякова Прасковья Петрова
Пол
жен
Номер записи
682
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
30
Родственная связь
дочь Шевякова Петра Иванова [16]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 786
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 60
01 | Шевяков Михаил Андреев: 56 / 69 | крестьянин - глава
02 | Шевякова Екатерина Гаврилова: 49 / - | крестьянка - жена Шевякова Михаила Андреева [1]
03 | Шевяков Борис Андреев: 51 / - | крестьянин - брат Шевякова Михаила Андреева [1]
04 | Шевякова Прасковья Михайлова: 49 / 62 | крестьянка - жена Шевякова Бориса Андреева [3]
05 | Шевякова Татьяна Федорова: 49 / 62 | крестьянская вдова - сноха Шевякова Михаила Андреева [1]
06 | Шевяков Федор Андреев: 41 / 54 | крестьянин - брат Шевякова Михаила Андреева [1]
07 | Шевякова Лукерья Иванова: 41 / 54 | крестьянка - жена Шевякова Федора Андреева [6]
08 | Шевяков Макар Михайлов: 29 / 42 | крестьянин - сын Шевякова Михаила Андреева [1]
09 | Шевякова Марина Петрова: 38 / 51 | крестьянка - жена Шевякова Макара Михайлова [8]
10 | Шевяков Федор Михайлов: 27 / 40 | крестьянин - сын Шевякова Михаила Андреева [1]
11 | Шевякова Анастасия Михайлова: 28 / 41 | крестьянка - жена Шевякова Федора Михайлова [10]
12 | Шевяков Михаил Борисов: 15 / - | крестьянин - сын Шевякова Бориса Андреева [3]
13 | Шевякова Авдотья Тимофеева: 16 / - | крестьянка - жена Шевякова Михаила Борисова [12]
14 | Шевякова Аксинья Борисова: 12 / - | крестьянка - дочь Шевякова Бориса Андреева [3]
15 | Шевякова Мария Борисова: 10 / - | крестьянка - дочь Шевякова Бориса Андреева [3]
16 | Шевяков Петр Иванов: 19 / 32 | крестьянин - сын Шевяковой Татьяны Федоровой [5]
17 | Шевякова Дарья Матвеева: 20 / 33 | крестьянка - жена Шевякова Петра Иванова [16]
18 | Шевяков Гаврила Федоров: 10 / 23 | крестьянин - сын Шевякова Федора Андреева [6]
19 | Шевякова Авдотья Захарова: - / 24 | крестьянка - жена Шевякова Гаврилы Федорова [18]
20 | Шевяков Иван Федоров: 9 / 22 | крестьянин - сын Шевякова Федора Андреева [6]
21 | Шевякова Аграфена Григорьева: - / 24 | крестьянка - жена Шевякова Ивана Федорова [20]
22 | Шевякова Авдотья Федорова: 16 / - | крестьянка - дочь Шевякова Федора Андреева [6]
23 | Шевякова Анна Федорова: 12 / - | крестьянка - дочь Шевякова Федора Андреева [6]
24 | Шевяков Степан Макаров: 12 / 25 | крестьянин - сын Шевякова Макара Михайлова [8]
25 | Шевякова Анна Федорова: - / 23 | крестьянка - жена Шевякова Степана Макарова [24]
26 | Шевяков Егор Макаров: 9 / 22 | крестьянин - сын Шевякова Макара Михайлова [8]
27 | Шевякова Татьяна Макарова: - / - | крестьянка - дочь Шевякова Макара Михайлова [8]
28 | Шевякова Мавра Федорова: - / 7 | крестьянка - дочь Шевякова Федора Михайлова [10]
29 | Шевякова Анна? Федорова: - / 5 | крестьянка - дочь Шевякова Федора Михайлова [10]
30 | Шевякова Прасковья Петрова: - / 9 | крестьянка - дочь Шевякова Петра Иванова [16]
31 | Шевякова Анастасия Петрова: - / 1 | крестьянка - дочь Шевякова Петра Иванова [16]
32 | Шевяков Тимофей Михайлов: - / 3 | крестьянин - сын Шевякова Михаила Борисова [12]
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