Шевяков Фрол Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Шевяков Фрол Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 646
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 59
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- племянник Шевякова Алексея Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 784
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 59
01 | Шевяков Алексей Васильев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Шевякова Анастасия Иванова: 48 / - | крестьянская вдова - сноха Шевякова Алексея Васильева [1]
03 | Шевякова Агафья Максимова: 43 / - | крестьянская вдова - сноха Шевякова Алексея Васильева [1]
04 | Шевяков Лев Алексеев: 20 / 33 | крестьянин - сын Шевякова Алексея Васильева [1]
05 | Шевякова Хавронья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Шевякова Льва Алексеева [4]
06 | Шевяков Емельян Степанов: 11 / 24 | крестьянин - племянник Шевякова Алексея Васильева [1]
07 | Шевякова Прасковья Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Шевякова Емельяна Степанова [6]
08 | Шевяков Фрол Степанов: 9 / 22 | крестьянин - племянник Шевякова Алексея Васильева [1]
09 | Шевякова Акулина Александрова: - / 20 | крестьянка - жена Шевякова Фрола Степанова [8]
10 | Шевякова Аксинья Степанова: 14 / - | крестьянка - сестра Шевякова Емельяна Степанова [6]
11 | Шевякова Афимья Степанова: 8 / - | крестьянка - сестра Шевякова Емельяна Степанова [6]
12 | Шевякова Анастасия Львова: - / 10 | крестьянка - дочь Шевякова Льва Алексеева [4]
13 | Шевякова Прасковья Львова: - / 1 | крестьянка - дочь Шевякова Льва Алексеева [4]
14 | Шевяков Егор Емельянов: - / 1 | крестьянин - сын Шевякова Емельяна Степанова [6]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1782 г. имя Флор (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1469об).
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.