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Шевяков Лев Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Шевяков Лев Алексеев
Пол
муж
Номер записи
642
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Шевякова Алексея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 784
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 59
01 | Шевяков Алексей Васильев: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Шевякова Анастасия Иванова: 48 / - | крестьянская вдова - сноха Шевякова Алексея Васильева [1]
03 | Шевякова Агафья Максимова: 43 / - | крестьянская вдова - сноха Шевякова Алексея Васильева [1]
04 | Шевяков Лев Алексеев: 20 / 33 | крестьянин - сын Шевякова Алексея Васильева [1]
05 | Шевякова Хавронья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Шевякова Льва Алексеева [4]
06 | Шевяков Емельян Степанов: 11 / 24 | крестьянин - племянник Шевякова Алексея Васильева [1]
07 | Шевякова Прасковья Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Шевякова Емельяна Степанова [6]
08 | Шевяков Фрол Степанов: 9 / 22 | крестьянин - племянник Шевякова Алексея Васильева [1]
09 | Шевякова Акулина Александрова: - / 20 | крестьянка - жена Шевякова Фрола Степанова [8]
10 | Шевякова Аксинья Степанова: 14 / - | крестьянка - сестра Шевякова Емельяна Степанова [6]
11 | Шевякова Афимья Степанова: 8 / - | крестьянка - сестра Шевякова Емельяна Степанова [6]
12 | Шевякова Анастасия Львова: - / 10 | крестьянка - дочь Шевякова Льва Алексеева [4]
13 | Шевякова Прасковья Львова: - / 1 | крестьянка - дочь Шевякова Льва Алексеева [4]
14 | Шевяков Егор Емельянов: - / 1 | крестьянин - сын Шевякова Емельяна Степанова [6]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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