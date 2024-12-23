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Антипина Афимья Гаврилова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Антипина Афимья Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
637
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
15
Родственная связь
жена Антипина Игнатия Матвеева [14]
Откуда прибыл
д. Сальниково, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина поступления
взята в вотчине госпожи моей
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 784
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 58
01 | Антипин Алексей Ануфриев: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Антипин Иван Алексеев: 48 / - | крестьянин - сын Антипина Алексея Ануфриева [1]
03 | Антипина Анна Сергеева: 27 / 40 | крестьянка - жена Антипина Ивана Алексеева [2]
04 | Антипин Матвей Алексеев: 36 / 49 | крестьянин - сын Антипина Алексея Ануфриева [1]
05 | Антипина Екатерина Трофимова: 37 / - | крестьянка - жена Антипина Матвея Алексеева [4]
06 | Антипин Николай Иванов: 19 / 32 | крестьянин - сын Антипина Ивана Алексеева [2]
07 | Антипина Акулина Антонова: 19 / 32 | крестьянка - жена Антипина Николая Иванова [6]
08 | Антипин Николай Иванов: 6 / 19 | крестьянин - сын Антипина Ивана Алексеева [2]
09 | Антипина Авдотья Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Антипина Ивана Алексеева [2]
10 | Антипин Василий Иванов: - / 9 | крестьянин - сын Антипина Ивана Алексеева [2]
11 | Антипин Петр Матвеев: 14 / 27 | крестьянин - сын Антипина Матвея Алексеева [4]
12 | Антипина Анисья Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Антипина Петра Матвеева [11]
13 | Антипин Иван Николаев: - / 2 | крестьянин - сын Антипина Николая Иванова [6]
14 | Антипин Игнатий Матвеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Антипина Матвея Алексеева [4]
15 | Антипина Афимья Гаврилова: - / 23 | крестьянка - жена Антипина Игнатия Матвеева [14]
16 | Антипин Трофим Петров: - / 4 | крестьянин - сын Антипина Петра Матвеева [11]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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