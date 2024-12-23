Антипина Анисья Андреева
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Антипина Анисья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 634
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 58
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена Антипина Петра Матвеева [11]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 784
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 58
01 | Антипин Алексей Ануфриев: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Антипин Иван Алексеев: 48 / - | крестьянин - сын Антипина Алексея Ануфриева [1]
03 | Антипина Анна Сергеева: 27 / 40 | крестьянка - жена Антипина Ивана Алексеева [2]
04 | Антипин Матвей Алексеев: 36 / 49 | крестьянин - сын Антипина Алексея Ануфриева [1]
05 | Антипина Екатерина Трофимова: 37 / - | крестьянка - жена Антипина Матвея Алексеева [4]
06 | Антипин Николай Иванов: 19 / 32 | крестьянин - сын Антипина Ивана Алексеева [2]
07 | Антипина Акулина Антонова: 19 / 32 | крестьянка - жена Антипина Николая Иванова [6]
08 | Антипин Николай Иванов: 6 / 19 | крестьянин - сын Антипина Ивана Алексеева [2]
09 | Антипина Авдотья Иванова: 8 / 21 | крестьянка - дочь Антипина Ивана Алексеева [2]
10 | Антипин Василий Иванов: - / 9 | крестьянин - сын Антипина Ивана Алексеева [2]
11 | Антипин Петр Матвеев: 14 / 27 | крестьянин - сын Антипина Матвея Алексеева [4]
12 | Антипина Анисья Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Антипина Петра Матвеева [11]
13 | Антипин Иван Николаев: - / 2 | крестьянин - сын Антипина Николая Иванова [6]
14 | Антипин Игнатий Матвеев: 12 / 25 | крестьянин - сын Антипина Матвея Алексеева [4]
15 | Антипина Афимья Гаврилова: - / 23 | крестьянка - жена Антипина Игнатия Матвеева [14]
16 | Антипин Трофим Петров: - / 4 | крестьянин - сын Антипина Петра Матвеева [11]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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