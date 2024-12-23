Глушенков Петр Яковлев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Глушенков Петр Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 621
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 57
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Глушенкова Якова Никитина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Год смерти
- 1786
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 783об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 57
01 | Глушенков Яков Никитин: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Степанида Абрамова: 55 / - | крестьянка - жена Глушенкова Якова Никитина [1]
03 | Глушенков Иван Яковлев: 23 / 36 | крестьянин - сын Глушенкова Якова Никитина [1]
04 | Глушенкова Ирина Александрова: 20 / 33 | крестьянка - жена Глушенкова Ивана Яковлева [3]
05 | Глушенков Петр Яковлев: 3 / - | крестьянин - сын Глушенкова Якова Никитина [1]
06 | Глушенкова Ирина Яковлева: 29 / 42 | крестьянка - дочь Глушенкова Якова Никитина [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1782 г. фамилия Голубушкин (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1468а).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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