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Глушенкова Ирина Александрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Глушенкова Ирина Александрова
Пол
жен
Номер записи
620
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Глушенкова Ивана Яковлева [3]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 783об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 57
01 | Глушенков Яков Никитин: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Степанида Абрамова: 55 / - | крестьянка - жена Глушенкова Якова Никитина [1]
03 | Глушенков Иван Яковлев: 23 / 36 | крестьянин - сын Глушенкова Якова Никитина [1]
04 | Глушенкова Ирина Александрова: 20 / 33 | крестьянка - жена Глушенкова Ивана Яковлева [3]
05 | Глушенков Петр Яковлев: 3 / - | крестьянин - сын Глушенкова Якова Никитина [1]
06 | Глушенкова Ирина Яковлева: 29 / 42 | крестьянка - дочь Глушенкова Якова Никитина [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. фамилия Голубушкина (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1468а).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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