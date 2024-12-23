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Глушенков Яков Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Глушенков Яков Никитин
Пол
муж
Номер записи
617
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
61
Причина выбытия
умер
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1721
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 783
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 57
01 | Глушенков Яков Никитин: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Глушенкова Степанида Абрамова: 55 / - | крестьянка - жена Глушенкова Якова Никитина [1]
03 | Глушенков Иван Яковлев: 23 / 36 | крестьянин - сын Глушенкова Якова Никитина [1]
04 | Глушенкова Ирина Александрова: 20 / 33 | крестьянка - жена Глушенкова Ивана Яковлева [3]
05 | Глушенков Петр Яковлев: 3 / - | крестьянин - сын Глушенкова Якова Никитина [1]
06 | Глушенкова Ирина Яковлева: 29 / 42 | крестьянка - дочь Глушенкова Якова Никитина [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1782 г. фамилия Голубушкин (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1468а).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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