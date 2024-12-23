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Костылева Аксинья Макарова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Костылева Аксинья Макарова
Пол
жен
Номер записи
616
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Костылева Макара Федорова [1]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1782
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 783
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 56
01 | Костылев Макар Федоров: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Костылева Матрена Иванова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Костылева Макара Федорова [1]
03 | Костылева Елена Иванова: 37 / 50 | крестьянка - жена Костылева Макара Федорова [1]
04 | Костылев Евсей Федоров: 19 / 32 | крестьянин - брат Костылева Макара Федорова [1]
05 | Костылев Алексей Федоров: 18 / - | крестьянин - брат Костылева Макара Федорова [1]
06 | Костылева Феодосия Федорова: 23 / - | крестьянка - сестра Костылева Макара Федорова [1]
07 | Костылев Василий Макаров: 10 / 23 | крестьянин - сын Костылева Макара Федорова [1]
08 | Костылева Афимья Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Костылева Василия Макарова [7]
09 | Костылева Аксинья Макарова: 0 / - | крестьянка - дочь Костылева Макара Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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