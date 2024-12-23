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Костылев Алексей Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Костылев Алексей Федоров
Пол
муж
Номер записи
612
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат Костылева Макара Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
18
Причина выбытия
умер
Год убытия
1788
Год рождения вычисленный
1764
Год смерти
1788
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 783
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 56
01 | Костылев Макар Федоров: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Костылева Матрена Иванова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Костылева Макара Федорова [1]
03 | Костылева Елена Иванова: 37 / 50 | крестьянка - жена Костылева Макара Федорова [1]
04 | Костылев Евсей Федоров: 19 / 32 | крестьянин - брат Костылева Макара Федорова [1]
05 | Костылев Алексей Федоров: 18 / - | крестьянин - брат Костылева Макара Федорова [1]
06 | Костылева Феодосия Федорова: 23 / - | крестьянка - сестра Костылева Макара Федорова [1]
07 | Костылев Василий Макаров: 10 / 23 | крестьянин - сын Костылева Макара Федорова [1]
08 | Костылева Афимья Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Костылева Василия Макарова [7]
09 | Костылева Аксинья Макарова: 0 / - | крестьянка - дочь Костылева Макара Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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