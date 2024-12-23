Костылев Евсей Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Костылев Евсей Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 611
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 56
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брат Костылева Макара Федорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 783
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 56
01 | Костылев Макар Федоров: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Костылева Матрена Иванова: 59 / - | крестьянская вдова - мать Костылева Макара Федорова [1]
03 | Костылева Елена Иванова: 37 / 50 | крестьянка - жена Костылева Макара Федорова [1]
04 | Костылев Евсей Федоров: 19 / 32 | крестьянин - брат Костылева Макара Федорова [1]
05 | Костылев Алексей Федоров: 18 / - | крестьянин - брат Костылева Макара Федорова [1]
06 | Костылева Феодосия Федорова: 23 / - | крестьянка - сестра Костылева Макара Федорова [1]
07 | Костылев Василий Макаров: 10 / 23 | крестьянин - сын Костылева Макара Федорова [1]
08 | Костылева Афимья Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Костылева Василия Макарова [7]
09 | Костылева Аксинья Макарова: 0 / - | крестьянка - дочь Костылева Макара Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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