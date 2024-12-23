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Мухин Григорий Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мухин Григорий Егоров
Пол
муж
Номер записи
607
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Мухина Егора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 783
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 55
01 | Мухин Егор Васильев: 35 / 48 | крестьянин - глава
02 | Мухина Феодосия Фомина: 39 / - | крестьянка - жена Мухина Егора Васильева [1]
03 | Мухин Григорий Егоров: 16 / 29 | крестьянин - сын Мухина Егора Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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