Мухина Феодосия Фомина
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Мухина Феодосия Фомина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 606
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 55
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Мухина Егора Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1743
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 783
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 55
01 | Мухин Егор Васильев: 35 / 48 | крестьянин - глава
02 | Мухина Феодосия Фомина: 39 / - | крестьянка - жена Мухина Егора Васильева [1]
03 | Мухин Григорий Егоров: 16 / 29 | крестьянин - сын Мухина Егора Васильева [1]
- Комментарий наборщика
- В документе отчество Филиппова. Вероятно, ошибка, поскольку в ревизиях 1762 г. (РГАДА ф.350 оп.2 д.126 л.431об) и 1782 г. (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1468об) отчество Фомина.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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