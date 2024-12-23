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Мухин Федор Григорьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мухин Федор Григорьев
Пол
муж
Номер записи
603
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Мухина Григория Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
4
Причина выбытия
умер
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1778
Год смерти
1795
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 782об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 54
01 | Мухин Григорий Григорьев: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Мухина Авдотья Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Мухина Григория Григорьева [1]
03 | Мухин Николай Григорьев: 7 / 20 | крестьянин - сын Мухина Григория Григорьева [1]
04 | Мухина Татьяна Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Мухина Николая Григорьева [3]
05 | Мухин Федор Григорьев: 4 / - | крестьянин - сын Мухина Григория Григорьева [1]
06 | Мухина Агафья Григорьева: 10 / 23 | крестьянка - дочь Мухина Григория Григорьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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