Мухин Григорий Григорьев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Мухин Григорий Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 599
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1750
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 782об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 54
01 | Мухин Григорий Григорьев: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Мухина Авдотья Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Мухина Григория Григорьева [1]
03 | Мухин Николай Григорьев: 7 / 20 | крестьянин - сын Мухина Григория Григорьева [1]
04 | Мухина Татьяна Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Мухина Николая Григорьева [3]
05 | Мухин Федор Григорьев: 4 / - | крестьянин - сын Мухина Григория Григорьева [1]
06 | Мухина Агафья Григорьева: 10 / 23 | крестьянка - дочь Мухина Григория Григорьева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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