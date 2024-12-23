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Мухина Прасковья Антонова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мухина Прасковья Антонова
Пол
жен
Номер записи
598
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Мухина Ивана Федорова [1]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 782об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 53
01 | Мухин Иван Федоров: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Мухина Ирина Михайлова: 37 / - | крестьянка - жена Мухина Ивана Федорова [1]
03 | Мухина Прасковья Антонова: - / 43 | крестьянка - жена Мухина Ивана Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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