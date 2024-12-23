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Мухин Иван Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мухин Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
596
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведен
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 782об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 53
01 | Мухин Иван Федоров: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Мухина Ирина Михайлова: 37 / - | крестьянка - жена Мухина Ивана Федорова [1]
03 | Мухина Прасковья Антонова: - / 43 | крестьянка - жена Мухина Ивана Федорова [1]
Комментарий наборщика
В тексте ревизии информации о переводе нет. См. ревизию 1795 г. по д. Хватовка, либо копию РС по с. Новый Усад (ЦАНО ф.60 оп.2 д.9 л.12)
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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