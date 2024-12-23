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Рябова Анисья Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Рябова Анисья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
593
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Рябова Михаила Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 782об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 52
01 | Рябов Михаил Петров: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Рябова Анисья Михайлова: 28 / 41 | крестьянка - жена Рябова Михаила Петрова [1]
03 | Рябов Федор Михайлов: 7 / 20 | крестьянин - сын Рябова Михаила Петрова [1]
04 | Рябова Агафья Михайлова: 4 / - | крестьянка - дочь Рябова Михаила Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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