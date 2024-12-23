Ащеулова Наталья Степанова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Ащеулова Наталья Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 590
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Ащеулова Поликарпа Андреева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 21
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1761
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 782
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 51
01 | Ащеулов Андрей Васильев: 47 / 60 | крестьянин - глава
02 | Ащеулов Поликарп Андреев: 23 / 36 | крестьянин - сын Ащеулова Андрея Васильева [1]
03 | Ащеулова Наталья Степанова: 21 / 34 | крестьянка - жена Ащеулова Поликарпа Андреева [2]
04 | Ащеулов Степан Поликарпов: - / 11 | крестьянин - сын Ащеулова Поликарпа Андреева [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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