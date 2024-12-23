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Ащеулова Наталья Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ащеулова Наталья Степанова
Пол
жен
Номер записи
590
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Ащеулова Поликарпа Андреева [2]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 782
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 51
01 | Ащеулов Андрей Васильев: 47 / 60 | крестьянин - глава
02 | Ащеулов Поликарп Андреев: 23 / 36 | крестьянин - сын Ащеулова Андрея Васильева [1]
03 | Ащеулова Наталья Степанова: 21 / 34 | крестьянка - жена Ащеулова Поликарпа Андреева [2]
04 | Ащеулов Степан Поликарпов: - / 11 | крестьянин - сын Ащеулова Поликарпа Андреева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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