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Ащеулова Пелагея Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ащеулова Пелагея Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
586
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
24
Родственная связь
дочь Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 782
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 50
01 | Ащеулов Тимофей Андреев: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Ащеулова Агафья Андреева: 45 / - | крестьянка - жена Ащеулова Тимофея Андреева [1]
03 | Ащеулов Иван Андреев: 29 / 42 | крестьянин - брат Ащеулова Тимофея Андреева [1]
04 | Ащеулова Домна Тимофеева: 31 / 44 | крестьянка - жена Ащеулова Ивана Андреева [3]
05 | Ащеулов Федор Андреев: 23 / 36 | крестьянин - брат Ащеулова Тимофея Андреева [1]
06 | Ащеулова Дарья Степанова: 23 / 36 | крестьянка - жена Ащеулова Федора Андреева [5]
07 | Ащеулов Дмитрий Андреев: 22 / 35 | крестьянин - брат Ащеулова Тимофея Андреева [1]
08 | Ащеулова Софья Яковлева: 24 / 37 | крестьянка - жена Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
09 | Ащеулов Федор Иванов: 4 / 17 | крестьянин - сын Ащеулова Ивана Андреева [3]
10 | Ащеулов Антон Иванов: 2 / 15 | крестьянин - сын Ащеулова Ивана Андреева [3]
11 | Ащеулова Прасковья Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Ащеулова Ивана Андреева [3]
12 | Ащеулова Авдотья Иванова: 8 / - | крестьянка - дочь Ащеулова Ивана Андреева [3]
13 | Ащеулова Матрена Иванова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Ащеулова Ивана Андреева [3]
14 | Ащеулова Матрена Иванова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Ащеулова Ивана Андреева [3]
15 | Ащеулов Петр Федоров: 4 / - | крестьянин - сын Ащеулова Федора Андреева [5]
16 | Ащеулов Яков Федоров: - / 12 | крестьянин - сын Ащеулова Федора Андреева [5]
17 | Ащеулова Дарья Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Ащеулова Федора Андреева [5]
18 | Ащеулов Степан Дмитриев: 1 / 14 | крестьянин - сын Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
19 | Ащеулова Авдотья Дмитриева: 3 / - | крестьянка - дочь Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
20 | Ащеулов Иван Дмитриев: - / 11 | крестьянин - сын Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
21 | Ащеулов Никита Дмитриев: - / 6 | крестьянин - сын Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
22 | Ащеулов Герасим Дмитриев: - / 4 | крестьянин - сын Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
23 | Ащеулова Авдотья Дмитриева: - / 9 | крестьянка - дочь Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
24 | Ащеулова Пелагея Дмитриева: - / 8 | крестьянка - дочь Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
25 | Ащеулова Авдотья Дмитриева: - / 1 | крестьянка - дочь Ащеулова Дмитрия Андреева [7]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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