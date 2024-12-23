Щелоков Иван Тимофеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Щелоков Иван Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 560
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 49
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Щелокова Тимофея Епифанова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 781
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 49
01 | Щелоков Епифан Елфимов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Щелоков Тимофей Епифанов: 41 / - | крестьянин - сын Щелокова Епифана Елфимова [1]
03 | Щелокова Дарья Никитина: 37 / 50 | крестьянка - жена Щелокова Тимофея Епифанова [2]
04 | Щелокова Феодосия Епифанова: 18 / - | крестьянка - дочь Щелокова Епифана Елфимова [1]
05 | Щелоков Иван Тимофеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Щелокова Тимофея Епифанова [2]
06 | Щелокова Анастасия Тимофеева: 14 / - | крестьянка - дочь Щелокова Тимофея Епифанова [2]
07 | Щелокова Ирина Тимофеева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Щелокова Тимофея Епифанова [2]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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