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Щелоков Епифан Елфимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Щелоков Епифан Елфимов
Пол
муж
Номер записи
556
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
62
Причина выбытия
умер
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1720
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 781
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 49
01 | Щелоков Епифан Елфимов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Щелоков Тимофей Епифанов: 41 / - | крестьянин - сын Щелокова Епифана Елфимова [1]
03 | Щелокова Дарья Никитина: 37 / 50 | крестьянка - жена Щелокова Тимофея Епифанова [2]
04 | Щелокова Феодосия Епифанова: 18 / - | крестьянка - дочь Щелокова Епифана Елфимова [1]
05 | Щелоков Иван Тимофеев: 10 / 23 | крестьянин - сын Щелокова Тимофея Епифанова [2]
06 | Щелокова Анастасия Тимофеева: 14 / - | крестьянка - дочь Щелокова Тимофея Епифанова [2]
07 | Щелокова Ирина Тимофеева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Щелокова Тимофея Епифанова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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