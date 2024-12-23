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Костентинова Макрида Епифанова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Костентинова Макрида Епифанова
Пол
жен
Номер записи
547
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Костентинова Кузьмы Лукьянова [7]
Возраст по прошлой РС
18
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведена
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 780
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 48
01 | Костентинов Лукьян Иванов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Костентинова Авдотья Иванова: 73 / - | крестьянская вдова - мать Костентинова Лукьяна Иванова [1]
03 | Костентинова Матрена Михайлова: 41 / - | крестьянка - жена Костентинова Лукьяна Иванова [1]
04 | Костентинова Василиса Дмитриева: - / - | крестьянка - жена Костентинова Лукьяна Иванова [1]
05 | Костентинов Захар Иванов: 36 / - | крестьянин - брат Костентинова Лукьяна Иванова [1]
06 | Костентинова Дарья Никифорова: 25 / - | крестьянка - жена Костентинова Захара Иванова [5]
07 | Костентинов Кузьма Лукьянов: 20 / - | крестьянин - сын Костентинова Лукьяна Иванова [1]
08 | Костентинова Макрида Епифанова: 18 / - | крестьянка - жена Костентинова Кузьмы Лукьянова [7]
09 | Костентинов Прохор Лукьянов: 18 / - | крестьянин - сын Костентинова Лукьяна Иванова [1]
10 | Костентинова Домна Павлова: 18 / - | крестьянка - жена Костентинова Прохора Лукьянова [9]
11 | Костентинов Михаил Лукьянов: 15 / - | крестьянин - сын Костентинова Лукьяна Иванова [1]
12 | Костентинов Егор Захаров: 18 / - | крестьянин - сын Костентинова Захара Иванова [5]
13 | Костентинова Афимья Иванова: 20 / - | крестьянка - жена Костентинова Егора Захарова [12]
14 | Костентинов Никита Захаров: 10 / - | крестьянин - сын Костентинова Захара Иванова [5]
15 | Костентинова Анна Трофимова: 3 / - | крестьянка - жена Костентинова Никиты Захарова [14]
16 | Костентинова Марфа Захарова: - / - | крестьянка - дочь Костентинова Захара Иванова [5]
Комментарий наборщика
В предыдущей ревизии фамилия Костерина (ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1465об).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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