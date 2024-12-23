Костентинова Василиса Дмитриева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Костентинова Василиса Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 543
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Костентинова Лукьяна Иванова [1]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Куда убыл
- д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- переведена
- Год убытия
- 1795
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 780
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 48
01 | Костентинов Лукьян Иванов: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Костентинова Авдотья Иванова: 73 / - | крестьянская вдова - мать Костентинова Лукьяна Иванова [1]
03 | Костентинова Матрена Михайлова: 41 / - | крестьянка - жена Костентинова Лукьяна Иванова [1]
04 | Костентинова Василиса Дмитриева: - / - | крестьянка - жена Костентинова Лукьяна Иванова [1]
05 | Костентинов Захар Иванов: 36 / - | крестьянин - брат Костентинова Лукьяна Иванова [1]
06 | Костентинова Дарья Никифорова: 25 / - | крестьянка - жена Костентинова Захара Иванова [5]
07 | Костентинов Кузьма Лукьянов: 20 / - | крестьянин - сын Костентинова Лукьяна Иванова [1]
08 | Костентинова Макрида Епифанова: 18 / - | крестьянка - жена Костентинова Кузьмы Лукьянова [7]
09 | Костентинов Прохор Лукьянов: 18 / - | крестьянин - сын Костентинова Лукьяна Иванова [1]
10 | Костентинова Домна Павлова: 18 / - | крестьянка - жена Костентинова Прохора Лукьянова [9]
11 | Костентинов Михаил Лукьянов: 15 / - | крестьянин - сын Костентинова Лукьяна Иванова [1]
12 | Костентинов Егор Захаров: 18 / - | крестьянин - сын Костентинова Захара Иванова [5]
13 | Костентинова Афимья Иванова: 20 / - | крестьянка - жена Костентинова Егора Захарова [12]
14 | Костентинов Никита Захаров: 10 / - | крестьянин - сын Костентинова Захара Иванова [5]
15 | Костентинова Анна Трофимова: 3 / - | крестьянка - жена Костентинова Никиты Захарова [14]
16 | Костентинова Марфа Захарова: - / - | крестьянка - дочь Костентинова Захара Иванова [5]
- Комментарий наборщика
- Вторая жена. Возраст ревизии не указан.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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