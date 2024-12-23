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Сарбояринова Наталья Лаврентьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сарбояринова Наталья Лаврентьева
Пол
жен
Номер записи
539
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь Сарбояриновой Елены Ивановой [1]
Возраст по прошлой РС
31
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1751
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 780
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 47
01 | Сарбояринова Елена Иванова: 46 / 59 | крестьянская вдова - глава
02 | Сарбояринова Наталья Лаврентьева: 31 / - | крестьянка - дочь Сарбояриновой Елены Ивановой [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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